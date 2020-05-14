الأسدي بشأن اختيار وزيراً لحقيبة النفط: “انصفوا البصرة”

2020/05/14 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب أحمد الأسدي، الخميس، بشأن اختيار وزير لحقيبة النفط بهاشتاك (انصفوا البصرة).وقال الاسدي في تغريدة له على حسابه في تويتر تابعتها “العهد نيوز”، ان “البصرة الفيحاء مدينة الشهداء، المدينة الحشداوية التي كان شبابها دروعاً للدفاع عن العراق”.‫واضاف: “لابد من إنصافها في أن يكون وزير النفط أحد المختصين الكفوئين من أبنائها.‫تضامنا مع هذا […]

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