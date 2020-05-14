البرلمان ينهي تقييم برنامج الكاظمي ويرسل ملاحظاته للحكومة

2020/05/14 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب, الخميس , الانتهاء من دراسة البرنامج الحكومي مع وضع عدة مقترحات, مؤكدة أنها سلمت مقترحاتها الى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وبدوره أرسلها الى رئيس مجلس الوزراء.وقال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / […]

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