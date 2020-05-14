الاعلام الامني يعلن انفجار عبوة ناسفة على خط ضغط عالي لنقل الكهرباء في كركوك

2020/05/14 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس (14 أيار 2020)، عن انفجار عبوة ناسفة، على خط لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك.وقالت الخلية : إن العبوة الناسفة، انفجرت على الخط 33 للضغط العالي، بين قرية إدريس هياس وقرية الكيف في محافظة … Readmore

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