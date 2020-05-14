2020/05/14 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اودى فيروس «كورونا» المستجدّ على الأقل بـ294 ألفاً و199 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، استناداً إلى مصادر رسميّة.وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و305 آلاف و340 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و473 ألفاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على آخر احصائيات ضحايا كورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على آخر احصائيات ضحايا كورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).