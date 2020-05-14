2020/05/14 | 12:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيامٌ معدودة تفصل محور المقاومة وروسيا عن تفعيل قانون “سيزر” لحماية المدنيين في سوريا، القانون الأميركي الذي يفرض عقوبات هي الأقسى على نظام بشار الأسد وداعميه، وبينما يعتقد البعض أن الولايات المتحدة لم تعد تشكل…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون سيزر «وإن رَغِب الأسد فلن يستطيع ذلك») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون سيزر «وإن رَغِب الأسد فلن يستطيع ذلك») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).