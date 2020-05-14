اجتماع قطري- اميركي .. وقاعدة “العديد”في المحادثات

2020/05/14 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر عن اجتماع عسكري بين قيادات في القوات المسلحة القطرية وأخرى أمريكية بقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر.وبحسب “الشرق القطرية” اجتمع الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، مع الجنرال جوزيف جوستيلا قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيز […]

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