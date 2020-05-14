نصيف: الكاظمي خطا خطوة مهمة في قرار هيكلة الجهاز الإداري

2020/05/14 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشادت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بخطوات رئيس الوزراء بشأن إصلاح الجهاز الإداري.

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