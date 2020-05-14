الكعبي يؤكد مساندة تفعيل حملة تابع دروسك

2020/05/14 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مساندته بكل الإمكانيات المتاحة لتفعيل حملة "تابع دروسك" ومبادرة المنصة العراقية للتعليم الإلكتروني.

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