محافظة عراقية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من 7 محاصيل زراعية في آن واحد

2020/05/14 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من 7 محاصيل زراعية في ان واحد.وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 7 محاصيل زراعية تشكل المحور الاساسي في الاسواق ابرزها الطماطة والخيار والباذنجان والخيار تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وبنسبة 100% لافتا الى ان […]

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