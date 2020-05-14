"كمّامات وطن" يبكي ملايين العراقيين ويقود طاقمه إلى القصر الحكومي

2020/05/14 | 12:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

في لفتة رسمية تشجيعية للأعمال الفنية التي تعكس مشاكل العراقيين وانشغالاتهم اليومية ولإثارة مسلسل رمضاني لقضية ضحايا الاحتجاجات الشعبية، فقد أكد الكاظمي خلال استقباله لفريق عمل المسلسل الذي يحظى بتفاعل شعبي واسع على دور الفن والثقافة في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع..



بينما دعا مجلس ا...

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