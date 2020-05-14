استهداف شبكة لنقل الكهرباء في كركوك بـ عبوة ناسفة

2020/05/14 | 12:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت خلية الإعلام الامني، انفجار عبوة ناسفة على خط ضغط عالي لنقل الكهرباء في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الخط 33 ضغط عالي نقل الطاقة بين قرية ادريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد العبادي، كشف عن الخسائر الن...

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