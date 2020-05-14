صور من داخل مكتب وزير الكهرباء تثير الاستغراب .. الخطيب “يخطف” اثاث “المكتب البلوط” ويسلم الغرفة “خالية” للوزير الجديد!

2020/05/14 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علامات استفهام تطلقها صور لتغيرات طرأت على مكتب وزير الكهرباء لؤي الخطيب حال استلامه الوزارة وخلالها وبعد تسليمها إلى الوزير الجديد ماجد حنتوش.تظهر صورة لمكتب وزير الكهرباء الاسبق قاسم الفهداوي نوعًا من الاثاث ذو اللون البني في الايام الاولى التي استلم بها وزير كهرباء حكومة عادل عبدالمهدي لؤي الخطيب، قبل أن […]

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