وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق “رياض عصمت” بكورونا

2020/05/14 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الكاتب والناقد المسرحي، رياض عصمت، بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأمريكية.وشغل عصمت عددا من المواقع في سوريا، من رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير بين عامي 2010

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