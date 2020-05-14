2020/05/14 | 12:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الطاقة الدولية ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط في 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة الدولية ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط في 2020) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الطاقة الدولية ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).