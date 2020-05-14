اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 14-5-2020 الخميس

2020/05/14 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الخميس .وسجلت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 123 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء 122 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.

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