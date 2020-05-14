الانواء الجوية: طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2020/05/14 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان تشهد البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة طقسا صحواً وارتفاع بدرجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان وتلتقه وكالة صدى” ان طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحوا مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئي”، مشيراً الى

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