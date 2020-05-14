بالفيديو.. التحالف الدولي يستعرض ضربات جوية لاستهداف داعش في كركوك

2020/05/14 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

استعرض التحالف الدولي الذي يتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بمواجهة تنظيم داعش، الخميس (14 ...





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