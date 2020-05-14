الولايات المتحدة .. 1813 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/14 | 12:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 84 ألفا و59 وفاة وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.وتفيد الحصيلة التي تتضمن أرقام سجلت حتى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي ،الخميس أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا بلغ حوالى 1,39 مليونا، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة.وعلى الرغم من هذه الأرقام، تواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية حزيران/يونيو.

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