غير مرغوب فيهم .. دولة تطرد ممثل الصحة العالمية و 3 خبراء آخرين

2020/05/14 | 12:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أمرت بوروندي بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وثلاثة خبراء آخرين مكلفين تنسيق التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البوروندية.وقالت الوزارة في الرسالة المؤرخة في 12 أيار والموجهة إلى مقر المنظمة في إفريقيا، إن المسؤولين الأربعة "أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي".

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