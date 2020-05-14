نائب: اكثر من 10 الاف دونم من الحنطة تضررت في ديالى بسبب” العواصف”

2020/05/14 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اكد النائب فرات التميمي، الخميس، بان اكثر من 10 الاف دونم من الحنطة تضررت في قضاء بلدروز شرق ديالى بسبب العواصف.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) والذي يشكل انتاجه من الحنطة نحو 50% من انتاج ديالى الكلي تعرض الى ضرر بالغ بسبب العواصف الترابية الاخيرة بسبب شدتها […]

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