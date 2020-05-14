2020/05/14 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، عن الخوف التي تلبّسه مع انضمام المصري محمد صلاح للريدز قادمًا من روما.وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، في الوقت الذي كان فيه البرازيلي فيليب كوتينيو في أوج تألقه في آنفيلد.وسأل ماني كلوب عن مكانه في الفريق، وشدد المدرب الألماني أنه سيظهر بشكل بارز، لكنه أخفى التفاصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماني: خشيت على مستقبلي من صلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماني: خشيت على مستقبلي من صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).