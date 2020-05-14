دماء في محراب الصلاة والقيمة العليا للدين

2020/05/14 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي جواد تقي كان رسول الله، صلى الله عليه وآله، يتلو على اصحابه الخطبة الشهيرة في نهاية شهر شعبان مستقبلاً بها شهر رمضان المبارك، وكان يبين فضائل أيام وليالي هذا الشهر الكريم، وما على المؤمنين القيام به من صلاة ودعاء وابتهال.يقول أمير المؤمنين، عليه السلام، وكان قريباً منه: “ثم بكى، فقلت: ما يبكيك يا […]

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