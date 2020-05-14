يوفنتوس يقتحم الصراع على نيمار

2020/05/14 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة من جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما حاول النادي الكتالوني ضمه الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن يوفنتوس هو الآخر منفتح على ضم

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