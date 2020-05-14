في ليلة القدر المباركة

2020/05/14 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للسيد حسن الشيرازي (ليلة قدر كل إنسان هي الليلة التي يبلغ وعيه فيها ذروته)بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (ليلة القدر)(1).(إِنَّا أَنْزَلْناهُ): أنزلنا (القرآن) […]

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