يوفنتوس يقتحم سباق التعاقد مع نيمار

2020/05/14 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بمصير النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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