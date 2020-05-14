الكعبي يدعو وزارة التربية لدعم المبادرات الطوعية لاستكمال المناهج التدريسية

2020/05/14 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، ضرورة تفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية وإطلاق المنصات التدريسية الإلكترونية في ظل استمرار جائحة كورونا في العراق ، مطالبا وزارة التربية والجهات والمؤسسات ذات الصلة بدعم المبادرات الطوعية التي تهدف استكمال المناهج التدريسية للطلبة ” الكترونيا ” والتنسيق مع اولياء الامور في هذا […]

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