علي بن أبي طالب “عليه السلام” وأحزاب السلطة..

2020/05/14 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العبوديأول رئيس دولة في التاريخ‏يكشف عن ذمته المالية‏”أتيتكم بجلبابي هذا وثوبي فأن خرجت بغيرهن فأنا خائن”أعتقد من الظلم جداً مقارنة سلوك هذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام بسلوك الأحزاب الأسلامية التي رفعت لافتة مظلومية علي وأحقيته الألهية والشرعية ، ومارست سلوك معاوية من أوسع الأبواب .شتان بين أبي تراب وهؤلاء .عندما […]

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