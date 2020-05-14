هيئة النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف

2020/05/14 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية في النجف بمبلغٍ يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة أن المتهم في هذه القضية مديرة المصرف بالاشتراك مع زوجها الزبون لدى المصرف.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أكدت أن فريق عمل مكتب تحقيق

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