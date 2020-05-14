بعدة وقائية كاملة.. مدير صحة الرصافة يدخل غرفة عزل الحكم الدولي العراقي المصاب بكورونا

2020/05/14 | 12:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زار مدير صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، الحكم الدولي العراقي مهند قاسم المصاب بفيروس كورونا في داخل غرفة العزل، وهو يرتدي عدة وقائة كاملة.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، الساعدي وهو بداخل غرفة العزل ليزور الحكم الدولي العراقي مهند قاسم المصاب بفيروس كورونا.وكان الحكم العراقي مهند قاسم، قد خضع يوم […]

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