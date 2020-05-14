دوريات عسكرية روسية تركية... مشتركة... - غسان صابور

2020/05/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور دوريات عسكرية روسية ـ تركية...



مشتركة...نشر موقع سيريانيوز أن دوريات عسكرية روسية ـ تركية مشتركة..



قد انتشرت حوالي مدينة إدلب السورية..



والحدود السورية التركية..



مما يعني توطيد وتثبيت الانتداب الروسي التركي..



على وجود ما تبقى من الشرعية السورية؟...



كما أتساءل لماذا لا تمارس السلطات السورية الشرعية والمشغولة حاليا بخلافاتها العائلية..



ضرورة مشاركاتها بهذه الدوريات الأمنية..



بهذه المناطق التي تج ......





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