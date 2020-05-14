نكبة فلسطين ال 72 أصل الحكاية - جمال ابو لاشين

2020/05/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_ابو_لاشين بقلم/ جمال أبو لاشينشهدت حقبة الثلاثينات من القرن الماضي مضاعفة الولايات المتحدة الامريكية لجهودها في إقامة إمبراطورتيها على حساب فرنسا، وإنجلترا على وجه الخصوص، ففي السعودية حلت مكان بريطانيا في العام 1931 تبعتها الكويت بعد ان اخلتها بريطانيا من الجانب الآخر دعمت الحركة الصهيونية ما قبل الحرب العالمية الأولى بتمويل الهجرة ونسقت مع بريطانيا بعد الحرب لإصدار وعد بلفور وزادت من نفوذها بعد الحرب ......





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