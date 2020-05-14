مصدر طبي يعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/05/14 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى افاد مصدر طبي في ديالى، اليوم الخميس، تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالي التراكمي للاصابات الى 27 حالة.وقال المصدر، ان” نتائج الفحوصات المختبرية لعينات عشوائية في ناحية بني سعد(19كم جنوب غرب بعقوبة) اظهرت اصابة امراة بفيروس كورونا وهي من الملامسين لحالة وفاة سابقة بسبب الفيروس قبل اكثر من اسبوع”.واضاف المصدر،ان” […]

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