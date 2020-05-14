المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعتزم ترك منصبه

2020/05/14 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، يعتزم ترك منصبه.ونقلت الوكالة عن 4 أشخاص وصفتهم بمطلعين على الأمر، دون كشف هوياتهم، أن “أزيفيدو سيترك منصبه قبل انتهاء ولايته في 2021”.وذكرت بلومبرغ أن “متحدثاً باسم منظمة التجارة العالمية رفض التعليق، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق […]

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