2020/05/14 | 13:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد عبر المربد الضربة الجوية التي وجهها طيران القوات الفرنسية للإرهابيين بقضاء الحويجة في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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