2020/05/14 | 13:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، على "منع" تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات، في حين أشار إلى أن الحكومة حريصة على إطلاق الرواتب دون ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد منع تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد منع تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).