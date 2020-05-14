بالفيديو | حريق يتحول لكارثة بسبب تأخر الإطفاء في كركوك

2020/05/14 | 13:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتسن للسلطات على الفور تحديد حجم الخسائر المالية بفعل الحريق، كما لم يتم بعد معرفة ملابساته بالضبط

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