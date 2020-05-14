الصحة العالمية متشائمة حول كورونا و تتوقع السيطرة عليه قد تستغرق 5 سنوات

2020/05/14 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من العمل على تطوير عشرات الأدوية واللقاحات لعلاج فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح متوطنا مثل فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”.وحذرت من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه، كما … Readmore

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