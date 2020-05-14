“سانوفي”: أولوية الحصول على لقاح ضد كورونا لن تكون للأميركيين

2020/05/14 | 13:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي»، أنها تخطط لجعل أي لقاح تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد، متاحاً للجميع.وذكرت الشركة في تغريدة عبر «تويتر» أن مديرها العام بول هدسون، قال: «إن اللقاح ضد (كوفيد – 19) سيتاح لكافة الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وجاءت الرسالة بعد أن […]

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