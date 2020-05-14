نصب اجهزة تعفير وقائية داخل مجلس القضاء الاعلى والمعهد القضائي

2020/05/14 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصبت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز احدى تشكيلات وزارة النفط ،اليوم الخميس ، اجهزة التعفير (غرف التعفير) داخل مجلس القضاء الاعلى والمعهد القضائي.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “كوادر الشركة وبناء على طلب مجلس القضاء الاعلى قامت بتنصيب 3 اجهزة اثنان منها داخل مقر مجلس القضاء الاعلى ،

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