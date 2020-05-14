لم أصنع جسدي بنفسي، لماذا تتنمر علي؟

2020/05/14 | 13:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليديا الشيخ انتشرت في الآونة الأخيرة “ظاهرة التنمر” بشكل كبير جداً ودون علم ومعرفة المجتمع بمدى خطورة هذه التسمية مستقبلا.التنمر او التآسد او الترهيب هو شكل من أشكال الإساءة والايذاء من خلال الاستقواء وفرض الهيمنة على الفرد الآخر الأضعف جسدياً او فكريا بشكل متعمد ومتكرر.يقسم التنمر الى ثلاثة اقسام رئيسة: 1- التنمر الجسدي …

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