واشنطن تهدد طهران بإعادة العقوبات الأممية.. وعرقلة روسية «محتملة» بمجلس الأمن

2020/05/14 | 13:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد (الحل نت) ـ هددت #واشنطن أمس الأربعاء، بإعادة جميع العقوبات المتخذة في الأمم المتحدة ضد #طهران، في حال عدم موافقة #مجلس_الأمن على تمديد قرار حظر الأسلحة المتخذ ضدها، والمقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر…

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