بالصور.. معاونية الحشد لشؤون المقاتلين تباشر بتوزيع رواتب ذوي الشهداء والجرحى

2020/05/14 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، من توزيع رواتب ذوي الشهداء والجرحى لشهر نيسان.وقال إعلام الدائرة، لـ”العهد نيوز”، بأن “المعاونية باشرت اليوم الخميس من توزيع رواتب ذوي الشهداء والجرحى لشهر نيسان وبوافق 83 شهيدا وجريحا واحدا فقط، ممن لم يحولوا على التقاعد وذلك في مقر المعاونية في الناصرية”.انتهى2

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