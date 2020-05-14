المالية النيابية: العراق ملتزم بالسياسة الدولية النقدية ولا يمكنه طبع العملة

2020/05/14 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على امكانية العراق طبع عملية نقدية، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتامين رواتب موظفي الدولة العراقية.وقال عضو اللجنة حنين قدو، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “العراق لا يمكن له طبع عملية نقدية، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، فالعراق ملتزم ضمن السياسة الدولية النقدية، واقدامه على […]

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