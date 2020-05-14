مرور اربيل تشرع بترويج المعاملات كافة مطلع الاسبوع المقبل

2020/05/14 | 13:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس عن البدء بترويج المعاملات كافة في مطلع الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه المواطنين كافة بان يوم الاحد المقبل المصادف 17 – 5 -2020 سيتم استقبال المعاملات كافة في المديرية ".

واضاف ان المواطنين يستطيعون مراجعة المديرية من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ما بعد الظهر لترويج معاملاتهم شريطة ان يستحصلوا بطاقة الزيارة عن طريق التواصل المباشر من خلال الموقع الرسمي للمديرية على الرابط الاتي:

( https://www.hawlertp.com/ahtp/) الذي سيحدد موعد الزيارة مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية اثناء زيارة مديرية مرور اربيل عبر استخدام القفازات والكمامات.

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