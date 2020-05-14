بالفيديو.. انقاذ سائق شاحنة أحرقت النيران عجلته في ديالى باللحظات الأخيرة

2020/05/14 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

تمكنت فرق الإطفاء في محافظة ديالى، الخميس (14 ايار 2020)، من إنقاذ ساق شاحنة في اللحظات الأخيرة بع...





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