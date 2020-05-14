2020/05/14 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (14 أيار 2020)، تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط مديرة مصرف حاولت اختلاس 3 مليار دينار في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (14 أيار 2020)، تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط مديرة مصرف حاولت اختلاس 3 مليار دينار في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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