ضبط مديرة مصرف حاولت اختلاس 3 مليار دينار في النجف

2020/05/14 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (14 أيار 2020)، تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد ال...





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