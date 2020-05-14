2020/05/14 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة البصرة اقصلا جنوبي العراق يوم الخميس عن القاء القبض على "اخطر" تاجر للمخدرات.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكنت من القاء القبض على احد اخطر تجار المواد المخدره في المحافظة.

وقالت انه ضبطت بحوزته مواد مخدرة تقدر ب(950) غرام وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه و تسليمه للعدالة.

ودعت الشرطة في بيانها "ابناء محافظة البصرة الى تقديم اي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين لتسليمهم للعدالة و ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة" .

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