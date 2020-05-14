سوابق قضائيه مناهضه للدستور العراقي..؟

2020/05/14 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جلال الزبيدي القرارات الاخيره والشجاعه للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه فتحت أمامنا افاقآ ايجابيه لإجراء مراجعه نقديه وقراءه وموضوعيه لبعض السوابق والتصرفات القانونيه والقضائيه المعيبه من...أكمل القراءة ←

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