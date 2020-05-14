الرئيس اللبناني يدعو للصلاة اليوم ليحمي الله البشرية من خطر وباء ” كورونا “

2020/05/14 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون دعوة “اللجنة العليا للأخوة الإنسانية” تكريس هذا اليوم 14 ايار للصلاة والصوم والدعاء واعمال الخير كل في مكانه، وبحسب دينه او معتقده، ليحمي الله البشرية من خطر وباء كورونا ،بأنها “مبادرة نابعة من القلب والضمير، حظيت برعاية الاب الاقدس البابا فرنسيس وسماحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب”.[…]

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