الحياة تعود الى الدوري الألماني وسط متابعة عالمية وإجراءات احترازية

2020/05/14 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الحياة إلى بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بعد غد السبت، وسط متابعة عالمية وإجراءات احترازية مشددة في مواجهة وباء كورونا المتفشي عالمياً بعد التوقف لشهرين.وخلال الأسابيع الماضية، لم يفلت سوى عدد قليل للغاية من بطولات الدوري المحلية من حالة التجمد والشلل التي أصابت الرياضة العالمية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.والآن، يتطلع العالم إلى […]

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